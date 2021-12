Napoli-Leicester, inglesi in emergenza tra Covid e indisponibili

Situazione difficile in casa Leicester in vista del match contro il Napoli. Alcuni calciatori non sono partiti per l'Italia. Come spiegato dal club inglese sul proprio sito ufficiale e dal tecnico Rodgers in conferenza stampa, ci sono alcuni casi legati al Covid e altre indisponibilità, che portano a sette in totale il numero degli assenti.

"Mentre alcuni sono legati al Covid-19, altri sono rimasti nel Regno Unito per precauzione con un malessere", spiega il Leicester sul proprio sito ufficiale parlando degli indisponibili.

"Abbiamo avuto un certo numero di persone, staff e giocatori, che non sono partite. Abbiamo avuto alcuni casi positivi, alcuni in generale non stanno bene, quindi non abbiamo corso il rischio. Certamente Tielemans ha viaggiato con la squadra. Si è allenato molto bene e sarà disponibile. Ryan Bertrand, che è stato fuori per una settimana circa, ha viaggiato anche lui. Sono entrambi disponibili per la partita. Avremo sette indisponibili. Si vedrà nell'allenamento di stasera quelli che non hanno viaggiato. Viaggiando all'estero dobbiamo rispettare l'Italia. Abbiamo ancora una rosa forte qui, ma purtroppo non è una rosa al completo", sono le parole del tecnico Brendan Rodgers riportate dal sito ufficiale del club inglese.

"Abbiamo fatto più test, anche questa mattina in hotel poco prima di imbarcarci sul nostro volo. Abbiamo preso ogni singola misura, per arrivare qui nel modo più sicuro possibile nel Paese che ci ospita. Dobbiamo rispettare le leggi e i problemi di salute qui. Abbiamo preso ogni misura per assicurarci che tutti fossero testati. Con i giocatori che non stavano bene, non potevamo correre alcun rischio. Quindi li abbiamo tenuti a casa insieme agli altri ragazzi che sono stati ritenuti positivi", ha aggiunto l'allenatore del Leicester.