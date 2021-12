Napoli grinta e cuore: gli azzurri battono il Leicester e avanzano in Europa

Il Napoli batte il Leicester al Maradona sotto il diluvio e prosegue la sua avventura in Europa. Gli azzurri battono gli inglesi per 3-2 grazie al gol di Ounas e alla doppietta di Elmas. A causa della contemporanea vittoria dello Spartak Mosca a Varsavia contro il Legia, gli uomini di Spalletti arrivano secondi nel gruppo C e dovranno affrontare ai sedicesimi una delle terze di Champions League.

Le scelte degli allenatori

È Andrea Petagna a guidare l'attacco azzurro, con Mertens inizialmente in panchina. Meret torna titolare in porta. Chance dal primo minuto anche per Ounas. Rodgers ritrova Tielemans a centrocampo e affida le chiavi dell'attacco a Vardy.

Il match

Al 4' Ounas porta subito in vantaggio gli azzurri, con un preciso tiro di destro che fulmina Schmeichel. Al 17' è ancora Ounas a rendersi pericoloso, sfiorando il raddoppio. Al 24' il Napoli raddoppia con Elmas, che deve solo spingere in rete un assist al bacio di Petagna. Al 26' il Leicester accorcia subito le distanze con Evans, sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Al minuto 33 arriva il pari degli inglesi, con un tiro dal limite di Dewsbury Hall. Al 41' nuova tegola per gli azzurri: si fa male anche Lozano. Entra Malcuit.

Ad inizio ripresa il Napoli torna in vantaggio al 52' ancora grazie ad Elmas. Al 54' palo del Leicester dopo un'ingenuità della retroguardia azzurra. Gli uomini di Spalletti reggono bene, lottando su ogni pallone e concedendo poco agli ospiti. Nel finale fa il suo ritorno in campo anche Manolas, al posto di Demme, con Di Lorenzo che nell'ultima parte del match ricopre l'inedito ruolo di centrocampista centrale. Finisce 3-2, il Napoli porta a casa meritatamente vittoria e qualificazione.

Il tabellino

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (78' Manolas), Zielinski, Lozano (44' Malcuit), Ounas (63' Mertens), Elmas; Petagna. All. Spalletti

LEICESTER: Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand, Ndidi, Tielemans (77' Soumarè), Dewsbury-Hall (89' Albrighton), Maddison, Barnes (72' Daka), Vardy. All. Rodgers

Arbitro: Mateu Lahoz

Marcatori: 4' Ounas, 24' Elmas, 27' Evans, 33' Dewsbury-Hall, 53' Elmas

Note: ammoniti Demme, Petagna.