Napoli, una buona e una cattiva notizia per Spalletti dall'ultimo allenamento

Una notizia positiva e un altro meno per Luciano Spalletti nell'allenamento di martedì. Il tecnico azzurro recupera per la sfida europea contro il Legia Varsavia Kostas Manolas, che ha svolto l'intera seduta in gruppo.

Problemi, invece, per Zielinski, che ha svolto allenamento personalizzato in palestra per un risentimento al piccolo gluteo.

Per quanto riguarda gli infortunati Malcuit e Ounas, il primo ha svolto personalizzato in campo. Tabella personalizzata in palestra per il secondo.