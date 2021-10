Napoli-Legia Varsavia, dove vedere la partita

Napoli-Legia Varsavia sarà un match sicuramente decisivo per il cammino degli azzurri in Europa League. L'incontro è previsto al Maradona con calcio d'inizio alle ore 21,00.

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Tv8, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K per gli abbonati all'emittente satellitare, ed in diretta streaming su NowTv, Sky Go e su Dazn, dove la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.