La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia per l'incontro di Europa League Napoli-Legia Varsavia. E' quanto rende noto il club partenopeo via social.

Il match è in programma giovedì 21 ottobre alle ore 21,00.