Napoli-Legia Varsavia, i convocati: Spalletti perde Zielinski

Piotr Zielinski non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di Europa League contro il Legia Varsavia. Il centrocampista polacco non figura nell'elenco dei convocati, al pari dello squalificato Mario Rui, per la decisiva sfida in programma questa sera al Maradona.

Questo l'elenco completo dei convocati dal tecnico azzurro: Meret, Ospina, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.