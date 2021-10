Tris del Napoli, battuto il Legia: prima vittoria stagionale in Europa per gli azzurri

Prima vittoria stagionale in Europa League per il Napoli, che al Maradona batte con un netto 3-0 il Legia Varsavia, primo nel girone C. Gli azzurri dominano la partita dall'inizio alla fine, ma sbloccano il risultato solamente ad un quarto d'ora dalla fine grazie ad un gol capolavoro del capitano Lorenzo Insigne. A fissare il risultato ci pensano poi le reti di Osimhen e Politano, i cui ingressi in campo nel corso della ripresa si rivelano provvidenziali.

Le scelte di Spalletti

Spalletti ripropone Meret in porta e Manolas al centro della difesa, con Juan Jesus che sostituisce lo squalificato Mario Rui sulla sinistra. A centrocampo torna titolare Demme. Mertens guida l'attacco, con Lozano, Elmas e Insigne alle sue spalle.

I gol

E' il minuto 76' quando Lorenzo Insigne raccoglie un bell'invito di Politano dalla destra e fredda Miszta con un gran tiro. E' il gol che sblocca la partita. Quattro minuti dopo è il capitano a vestire i panni dell'assist-man, offrendo ad Osimhen la palla del 2-0. Nel recupero Politano, con un tiro dei suoi, fissa il risultato sul 3-0 finale.

La classifica del girone C

Questa la classifica del gruppo C dopo 3 partite: Legia Varsavia 6, Napoli e Leicester 4, Spartak Mosca 3.

Il tabellino

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas (72' Politano), Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa (57' Fabian Ruiz); Lozano (57' Osimhen), Elmas, Insigne (81' Rrahmani); Mertens (72' Petagna). All. Spalletti

Legia Varsavia: Miszta, Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki, Johansson, Josue, Martins (77' Kharatin), Luquinhas (71' Kastrati), Mladenovi?, Lopes (59' Slisz), Muci (71' Muci) All. Michniewicz.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna)

Marcatori: 76' Insigne, 80' Osimhen, 94' Politano

Note: ammoniti Manolas, Juan Jesus, Johansson.