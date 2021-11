Napoli-Lazio, buone notizie per Spalletti: Insigne e Fabian Ruiz ci saranno

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

Buone notizie per Luciano Spalletti dopo tante cattive. Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, non impiegati a Mosca contro lo Spartak nel match di Europa League, si sono allenati quest'oggi regolarmente in gruppo insieme alla squadra.

Recuperi importanti, dunque, in vista del match contro la Lazio, per il quale dovrebbe essere a disposizione anche Diego Demme, guarito dal Covid-19 e che è tornato in campo a Castel Volturno.

Per quanto riguarda gli infortunati, Anguissa ha svolto terapie, mentre Ounas non ha svolto la seduta a causa di sintomi influenzali. L'attaccante algerino ha effettuato tampone molecolare che ha dato esito negativo.