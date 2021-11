Napoli-Lazio, dove vederla: copertura planetaria per il match del Maradona

Napoli-Lazio sarà seguita in tutto il Mondo. Domenica sera, a partire dalle ore 20,45, i riflettori saranno puntati sullo Stadio Maradona per il big match della quattordicesima giornata di Serie A. Tutti i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva non solo per l'evento sportivo, ma anche per la cerimonia pre-partita di celebrazione in memoria di Diego Armando Maradona.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Simone Tiribocchi.

La trasmissione all'estero

La CBS trasmetterà la Gara negli USA, in diretta, su Paramount+. Previsto anche il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Portogallo, Olanda, Slovenia, e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.

Collegati anche Canada e gli Stati africani di Angols, Camerun, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Marocco, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe, Zambia.

Copertura anche in Asia con Cina, Giappone, India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.