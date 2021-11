Spalletti: "Questa gara fa giurisprudenza. Ho rivisto lo stadio come me lo ero sempre immaginato"

"Questa gara fa giurisprudenza su tante cose. Stasera sarebbe riduttivo dare meriti solo a qualcuno. Abbiamo giocato contro un avversario difficile e c'è stata qualità di gioco". Così Luciano Spalletti ha commentato la roboante vittoria sulla Lazio nel corso della conferenza stampa post-partita.

Il tecnico del Napoli ha elogiato anche il pubblico del Maradona: "Stasera ho rivisto lo stadio come me l'ero immaginato prima di venire qui".

Sugli obiettivi stagionali, Spalletti non si è nascosto: "Noi sappiamo che il nostro obiettivo era rientrare in Champions League, perchè quello a me è stato chiesto ed è quello che bisogna andare a raggiungere. Poi è chiaro che non vogliamo vivere nella mediocrità, Napoli è una città che vive negli eccessi di talento, ci trovi il massimo della qualità per cui anche calcisticamenyte bisogna stare al passo con l'ambizione della città e dei tifosi. Dobbiamo aver paura di rimanere mediocri".