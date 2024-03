Sarà bolgia al Maradona per Napoli-Juventus: il match è sold out

Cresce l'attesa per Napoli-Juventus di stasera alle 20.45, match che potrebbe riportare gli azzurri a sperare di rientrare nella corsa per l'Europa, speranza che lo stesso Napoli si è ritagliato dopo la rotonda vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo, forse prima vera prestazione importante degli azzurri dall'inizio di questa sfortunata stagione.

Torna finalmente anche il pienone al Maradona. La vendita libera per Napoli-Juventus infatti, iniziata il 26 febbraio, ha portato al sold out in tutti i settori. Ieri erano disponibili solo poche centinaia di biglietti per la Tribuna Posillipo, oggi andati esauriti. Uno stadio che spinge la squadra dal primo minuto è quello che serve per una partita che, nonostante la fase della Juventus non sembri eccellente, resta tra le più difficili della stagione.