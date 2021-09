Napoli-Juve, tegola per Allegri: uno dei suoi 'big' non sarà in campo al Maradona

Napoli-Juve perde un altro grande protagonista prima di iniziare. Federico Chiesa, infatti, non sarà in campo sabato pomeriggio al Maradona per il big match della terza giornata di campionato fra azzurri e bianconeri.

L'esterno d'attacco della Nazionale è stato sottoposto nella giornata di giovedì, presso il J|Medical, a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli. Una tegola, dunque, per Allegri che non potrà contare sull'apporto di uno dei suoi uomini migliori per la sfida contro i partenopei.

Se Atene piange, però, Sparta non ride: anche Luciano Spalletti ha i suoi grattacapi. Il tecnico azzurro è alle prese con un'emergenza a centrocampo: non sarà del match, infatti, Demme e sono a fortissimo rischio assenza anche Lobotka e Zielinski.

L'allenatore potrebbe dunque proporre un trio inedito di centrocampo formato da Fabian Ruiz, dal neoacquisto Anguissa (per lui si tratterebbe dell'esordio con la maglia del Napoli) e da Elmas.

Sui due club, poi, pende anche la questione relativa ai sudamericani, che rientreranno in Italia solamente nella giornata di oggi.