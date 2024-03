Jack il 'giustizia Juve' colpisce ancora: il Napoli vince la grande classica contro i bianconeri

Il Napoli vince la grande classica contro la rivale di sempre, la Juventus, e si rilancia in classifica nella corsa ad un posto in Europa. Gli uomini di Calzona hanno la meglio su quelli di Allegri per 2-1 grazie ad un gol di Raspadori nel finale, che punisce ancora i bianconeri come nell'aprile scorso a Torino. Di Kvaratskhelia la rete del vantaggio azzurro sul finale del primo tempo. Di Chiesa quella del momentaneo pareggio.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Calzona conferma Traore' titolare nei tre di centrocampo accanto a Lobotka e Anguissa. In difesa tornano Juan Jesus e Olivera. Allegri si affida al duo d'attacco formato da Vlahovic e Chiesa, recuperato dopo alcuni problemi fisici accusati in settimana. A centrocampo ai lati di Locatelli ci sono Miretti e Alcaraz, con Cambiaso e Iling Junior sulle corsie esterne. Danilo, Gatti e Kostic si accomodano in panchina.

UN LAMPO DI KVARA SBLOCCA IL MATCH - L'inizio di partita è bloccato e non particolarmente spettacolare. Le occasioni latitano da un lato e dall'altro, con il Napoli che ci prova senza trovare varchi e con la Juve che cerca di sfondare soprattutto dal suo lato destro, con Cambiaso che mette in difficoltà Olivera. Al 24' gli azzurri hanno l'opportunità di sbloccare il risultato, ma capitan Di Lorenzo in area calcia alto. Alla mezz'ora la grande occasione ce l'ha la Juve, ma Iling Junior da ottima posizione non trova la porta. Al 33' sono ancora i bianconeri vicini al gol con Vlahovic, che batte in uscita Meret con il pallone che si stampa sul palo. Al 36' azione personale di Kvaratskhelia, ma Szczesny fa buona guardia in presa bassa. Al 42' è proprio il georgiano a sbloccare il risultato con un tiro di prima intenzione che sorprende Szczesny e si infila nell'angolino basso. Al 44' Traore' perde ingenuamente palla al limite dell'area azzurra, ma Vlahovic incredibilmente calcia alto con tutto lo specchio della porta a disposizione.

RASPADORI COLPISCE ANCORA - La Juve parte meglio nella ripresa e al 52' ha una nuova clamorosa occasione, ma Cambiaso, pur colpendo indisturbato in area, spara altissimo. Al 65' triplo cambio di Calzona: fuori Rrahmani (ko per un problema fisico), Traore' e Politano, dentro Ostigard, Zielinski e Raspadori. Allegri risponde gettando nella mischia il 'figlio d'arte' Weah per Cambiaso. Al 76' altri cambi tra le fila bianconera: dentro Yildiz e Nonge per Iling Junior e Miretti. All'80' la Juve raggiunge il pari con il solito Chiesa, che quando vede azzurro si accende come un toro con il rosso. L'esterno d'attacco della Nazionale batte Meret con un diagonale basso. Al minuto 86' il neo entrato Nonge aggancia Osimhen in area. Mariani lascia correre, ma il Var lo richiama e dopo una on field review concede il penalty. Sul dischetto va il nigeriano che però si fa ipnotizzare da Szczesny, ma sulla respinta dell'estremo difensore bianconero Raspadori non perdona, siglando la rete del 2-1. Al 90' azione convulsa in area azzurra, ma Rugani calcia alto. Finisce 2-1, con il Maradona che torna a cantare "'O surdato nnammurato".

DEBORAH DE LUCA FA BALLARE IL MARADONA PRIMA DEL MATCH - Prima del fischio d'inizio il dj set della nota artista napoletana Deborah De Luca fa ballare il pubblico sugli spalti dell'impianto di Fuorigrotta.