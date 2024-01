Napoli-Inter, l'ex arbitro Cesari: "Rapuano da 4 in pagella. Il primo giallo a Simeone non c'è"

L'ex arbitro internazionale Graziano Cesari, ai microfoni di Sportmediaset, ha commentato la direzione di Rapuano in Napoli-Inter, giudicandola in maniera tutt'altro che positiva: "Il mio voto per lui è 4. Ha avuto l’occasione della vita, ma non si può arbitrare così. Ha buttato al vento una grande occasione".

L'espulsione di Simeone

"Il primo giallo a Simeone non c'è. Credo non sia assolutamente un intervento da ammonizione. Mi sembra un fallo molto normale. Sul secondo, lui non aveva estratto subito il cartellino. E’ stato il quarto uomo a suggerire il secondo giallo".

Calhanoglu e la gestione dei cartellini

"Forse l’intervento per il quale è stato ammonito Calhanoglu era meno giallo dei due precedenti che aveva fatto. La gestione dei cartellini non mi è piaciuta assolutamente. Nel secondo tempo c’è stato un altro Rapuano", ha concluso Cesari.