Napoli, rientrati Koulibaly e Anguissa: il centrocampista si è allenato con i compagni

Kalidou Koulibaly e Frank Anguissa sono rientrati a Napoli dopo gli impegni in Coppa d'Africa. Il centrocampista camerunense ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo quest'oggi.

Anche il difensore, reduce dai festeggiamenti in Senegal per la storica vittoria della competizione, si è rivisto a Castel Volturno.

Ancora palestra, invece, per Tuanzebe, che ha questo punto non dovrebbe essere a disposizione per il match contro l'Inter al pari di Hirving Lozano.