Napoli-Inter, parla Politano: "Questa gara ci dirà tanto. Noi siamo pronti"

"Sabato ci aspetta una grande partita contro la capolista. Sappiamo che dovremo dare il massimo e siamo pronti ad affrontare questa sfida davanti ai nostri tifosi. Siamo sereni, ci stiamo allenando con grande intensità. Il clima è buono, per noi ogni gara è quella più importante. Veniamo da un buon momento e vogliamo proseguire su questa strada. Sappiamo che l'Inter è una squadra fortissima ma è anche vero che noi pensiamo soprattutto a noi stessi". Così Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a due giorni dal big match contro l'Inter, peraltro sua ex squadra.

L'affetto della gente

"Giocare con questa maglia ti dà grande carica e orgoglio. C'è grande affetto verso di noi da parte della gente e noi vogliamo ricambiare conquistando traguardi di prestigio".

Il ritorno di Koulibaly

"Kouli per noi è un uomo importantissimo oltre che un grande giocatore. In sua assenza però sia Juan Jesus che Rrahmani hanno fatto cose molto buone. Questo significa cha abbiamo una rosa di valore".

Lotta scudetto

"Noi crediamo alla nostra forza. Certamente sabato avremo un match che ci dirà tanto. Ma ripeto, più che concentrarci sull'Inter dobbiamo essere consapevoli che se ci esprimiamo al massimo possiamo fare grandi cose. Dobbiamo pensare a noi stessi. Da oggi comincia un ciclo di gare difficili e affascinanti, per noi è stimolante perchè potremo confrontarci con grandi avversari. Dobbiamo dimostrare sul campo quello che sappiamo fare. In passato abbiamo commesso degli errori che ci hanno penalizzato in classifica, ma adesso spetta a noi dare il massimo. Siamo un grandissimo gruppo e stiamo tornando al completo e ci giocheremo tutte le nostre carte...", ha concluso Politano.