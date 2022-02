Napoli-Inter, Spalletti: "Questa gara è una figata. Non dobbiamo tradire l'amore della gente"

"Sappiamo che vincendo questa partita potremmo essere catapultati un altro obiettivo, rispetto al nostro che era quello di rientrare tra le prime quattro. E' una figata, abbiamo passato la settimana col sorriso sulla bocca e lo abbiamo mantenuto anche durante la notte mentre dormivamo. Queste sono le situazioni che chi fa questo sport ama". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Inter.

"Ho già detto ai ragazzi che bisogna mantenere la calma, facendo prevalere le nostre qualità, al di là dell'avversario. L'Inter è capolista e campione in carica, ma non per questo deve cambiare il nostro atteggiamento. Non dobbiamo mai tradire i nostri principi e l'amore della nostra gente, che ci viene a vedere. Ho un gruppo fantastico che tiene tantissimo alla maglia. Mi aspetto l'Inter che conosciamo, li troveremo un pochino arrabbiati perchè le squadre forti odiano perdere", ha aggiunto il tecnico azzurro.

Sulla formazione, Spalletti non ha voluto sbilanciarsi sulla presenza nell'undici titolare di Kalidou Koulibaly, al rientro dagli impegni in Coppa d'Africa: "Kalidou è un uomo di spessore. Per la formazione aspettiamo domani, bisogna avere rispetto per chi ha giocato finora".

L'allenatore ha poi elogiato la scelta della società di abbassare i prezzi dei biglietti per vedere tanta gente sugli spalti al Maradona nonostante la capienza al 50%: "Tutti parlano della crisi dopo il Covid ma nessuno concretamente fa niente. De Laurentiis l'ha fatto abbassando sensibilmente i prezzi, riuscendo a capire i problemi della gente in questo momento, dando la possibilità di acquistare il biglietto anche a persone in difficoltà. Sono convinto che questa sarà la scelta giusta anche per aggregare il nostro entusiasmo e avere ulteriore forza dai nostri tifosi. Sapere che c'è lo stadio finalmente pieno, per le attuali possibilità, ci dà gioia e voglia di dimostrare il nostro attaccamento. Ci vuole la mentalità di chi ama questa maglia e dimostrare che meritiamo il loro sostegno".