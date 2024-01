Mazzarri: "Inter fortissima, ma ce la giochiamo. Su Ngonge e Traorè..."

"Spero questa volta di poter alzare il trofeo, ne sarei ben felice. Ma altrimenti sarei contento lo stesso, perchè non tutti gli allenatori partiti da zero come me possono arrivare a giocarsi trofei così importanti. La squadra è pronta, devono approfittarne per portare a casa questo ambito trofeo". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri parlando in conferenza stampa alla vigilia della finale della Supercoppa contro l'Inter.

"Abbiamo visto un'Inter straripante, a livello di gioco, di qualità e di velocità. Ma anche squadre così possono avare delle flessioni, è forse il loro miglior momento e per questo riuscire a fare bene ci darebbe ancora più fiducia per il campionato", ha dichiarato il tecnico campano. "Non firmo per il pari (e giocarsi tutto ai rigori, ndr). Anche se ci mancano diversi giocatori importanti ce la giocheremo alla pari con l'Inter come mentalità". Capitolo formazione.

"Degli acciaccati Cajuste probabilmente lo recuperiamo, Zielinski sta bene ma non so che minutaggio potrà avere. Ngonge è disponibile, ci ho già parlato, devo capire se è il caso di metterlo in campo ma sarà difficile. Traorè, invece, pare abbia bisogno di fare un po' di preparazione", ha spiegato Mazzarri secondo cui "il Napoli è già conosciuto nel Mondo, ancora di più dopo la vittoria dell'anno scorso. Sotto la guida del presidente De Laurentiis il Napoli è ormai una solida realtà, una squadra conosciuta a livello mondiale".

In conferenza ha parlato anche capitan Di Lorenzo: ""Dispiace non avere tanti tifosi del Napoli qui. Faremo di tutto per provare a vincere questo trofeo importante per noi e per tutti i tifosi. E' un trofeo importante, siamo qui per giocarcela e riuscire a vincere potrebbe darci ancora più entusiasmo per la seconda parte della stagione. Metteremo in campo tutte le nostre forze. Affrontiamo una grandissima squadra, con una coppia d'attacco che sta facendo bene, dovremo essere bravi tutti in difesa. Il cambio modulo può sembrare più difensivo, ma in realtà ci consente comunque di portare tanti uomini in attacco".