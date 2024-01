Napoli, non basta il grande cuore: l'Inter fa sua la Supercoppa con un gol nel recupero

Non basta il grande cuore del Napoli. Gli azzurri lottano fino alla fine, in 10 per gran parte del secondo tempo, ma devono cedere il passo all'Inter nella finalissima di Supercoppa Italiana a Riad. Decisivo un gol di Lautaro Martinez nel recupero. Farà molto discutere la direzione arbitrale di Rapuano, in particolare la gestione dei cartellini. Almeno una delle due ammonizioni di Simeone è sembrata alquanto eccessiva, mentre l'interista Calhanoglu ha ricevuto un giallo solamente al terzo intervento passibile di cartellino.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Walter Mazzarri si gioca subito la carta Zerbin dall'inizio. L'eroe della semifinale contro la Fiorentina, che nei prossimi giorni potrebbe accasarsi al Monza, è l'unica novità nell'undici titolare rispetto alla sfida con i viola. A lasciargli posto è Mario Rui, non al meglio. Inzaghi deve, invece, rinunciare a Bastoni in difesa e Dumfries a centrocampo, rimpiazzati da De Vrij e Darmian.

MINUTO DI SILENZIO PER GIGI RIVA - All'inizio del secondo tempo è stato osservato un minuto di raccoglimento per Gigi Riva, scomparso a Cagliari all'età di 79 anni. Il Napoli sui propri canali social ha voluto ricordare l'ex leggenda della nazionale italiana con un messaggio di cordoglio.

IL TABELLINO - Napoli-Inter 0-1

Napoli (3-4-2-1): Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Zerbin (58' Ostigard), Cajuste (74' Raspadori), Lobotka, Mazzocchi (74' Mario Rui); Politano (70' Lindstrom), Kvaratskhelia (70' Gaetano); Simeone. All. Mazzarri

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij (63' Carlos Augusto), Acerbi; Darmian, Barella (63' Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (81' Arnautovic); Thuram (81' Alexis Sanchez), Lautaro (92' Bissek). All. Simone Inzaghi

Arbitro: Rapuano di Rimini

Marcatore: 91' Lautaro Martinez

Note: ammoniti Rrahmani, Calhanoglu, Zerbin, De Vrij, Barella, Gaetano. Espulso Simeone al 60' per doppia ammonizione.

(In aggiornamento)