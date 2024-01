Insigne verso il ritorno in Italia? Proposto ad un club di Serie A

Una clamorosa ipotesi di mercato coinvolge Lorenzo Insigne. Dopo l’addio al Napoli e la partenza direzione Toronto, dove ha collezionato 11 gol e 6 assist in 33 presenze, l’ex capitano azzurro sarebbe stato proposto ad una squadra italiana. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Fiorentina è alla ricerca di un esterno d’attacco con il piede invertito. Considerata l’assenza di Kouame impegnato in Coppa d’Africa e l’infortunio di Nico Gonzalez, l’ala di Frattamaggiore - pronto a nuova esperienza in Serie A - potrebbe rappresentare un valido innesto: l’entourage avrebbe allacciato i contatti con il club, ma l’ingaggio di Insigne è fuori dalla portata dei viola. La Fiorentina al momento non sembra essere interessata per gli elevati costi economici dell’eventuale trattativa.