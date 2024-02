Delusione Napoli: gli azzurri bloccati sul pari al Maradona dal Genoa

Il Napoli non va oltre l'1-1 in casa contro il Genoa. Un altro brutto colpo per le ambizioni Champions degli azzurri, che non riescono a ritrovare il bandolo della matassa del gioco e, soprattutto, della manovra offensiva. La prestazione degli uomini di Mazzarri è ancora deludente e altalenante. Serve un gol di Ngonge nel finale per evitare la beffa completa, dopo il vantaggio ligure a inizio ripresa con Frendrup. Ora fra quattro giorni sempre a Fuorigrotta arriva il Barcellona in Champions stavolta, si spera, con Osimhen in campo.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO PRIMA DELL'INIZIO DEL MATCH - In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto venerdì mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma per l’intero fine settimana.

L'ULTIMA SENZA OSIMHEN - Il Napoli deve fare ancora una volta a meno di Victor Osimhen. L'ultima apparizione in maglia azzurra del centravanti nigeriano è stata prima di Natale nella sconfitta dell'Olimpico contro la Roma, gara in cui rimediò anche un doppio giallo. L'attaccante, che oggi ha proseguito il suo lavoro di recupero a Castel Volturno, si è accomodato in tribuna per assistere al match della squadra e dovrebbe tornare a disposizione di Mazzarri per la sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì sera al Maradona.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Mazzarri rivoluziona un po' l'undici iniziale rispetto alla sconfitta di San Siro contro il Milan. Si torna al 4-3-3, con Meret che riprende il suo posto in porta dopo oltre un mese e mezzo di assenza. In difesa Ostigard rimpiazza lo squalificato Juan Jesus, mentre a sinistra c'è Mazzocchi. Esordio a centrocampo per Traore', che va ad occupare la posizione di Zielinski sul centrosinistra. In avanti Simeone vince ancora il ballottaggio con Raspadori.

Gilardino si affida al 3-5-2, con Messias che a sorpresa gioca al posto di Malinovski, a segno contro l'Atalanta domenica scorsa. In avanti, come ampiamente prevedibile, spazio alla coppia Retegui-Gudmundsson.

IL MATCH - Inizio di partita vivace, con il Napoli che costruisce due occasioni nei primi 200 secondi di gioco con Simeone prima e Kvaratskhelia poi. Il Genoa risponde con un colpo di testa di Retegui, su cui Meret salva la propria porta. Poco prima del 15' altre due chance per gli azzurri: Traore' trova Simeone in area che tenta la deviazione vincente, con il pallone che si perde di poco fuori. Qualche secondo dopo ci prova Anguissa con un tiro dal limite, su cui Martinez risponde presente. I ritmi con il passare dei minuti rallentano, con gli ospiti che si rendono ancora pericolosi con Retegui. Al minuto 38 Kvaratskhelia si trasforma in Alberto Tomba e slalomeggia che è un piacere nell'area genoana, ma il suo tiro-cross si impenna in uno strano campanile, su cui Martinez interviene in presa alta. I primi 45 minuti terminano con il più classico dei risultati.

(Kvaratskhelia in un'azione di gioco - foto Alessandra De Cristofaro)

Al rientro in campo dagli spogliatoi c'è subito una novità tra le fila partenopee: dentro Natan al posto di Ostigard, ammonito. Per il brasiliano si tratta del rientro in campo dopo due mesi di assenza. Il Genoa passa subito in vantaggio dopo 180 secondi. Frendrup irrompe in area e raccoglie il pallone sugli sviluppi di una rocambolesca azione, battendo Meret con un tiro potente. Il Napoli risponde al 51' con una punizione di Politano, che si perde di poco alta. Al 58' Mazzarri opera un doppio cambio: dentro Lindstrom e Ngonge, fuori Traore' e Politano. Si passa al 4-2-3-1, stavolta con il danese alle spalle della prima punta. Al 65' dentro anche Olivera per Mazzocchi. Al 74' primi cambi anche per Gilardino: fuori Messias e Retegui, dentro Malinovski ed Ekuban. Mazzarri si gioca l'ultima carta a sua disposizione: dentro Raspadori al posto di Simeone. All'82' fuori anche Gudmundsson tra i grifoni per far spazio a Vitinha. All'89' arriva il pari azzurro: Di Lorenzo serve al centro Ngonge, che si gira e batte Martinez. Il Napoli tenta un generoso forcing finale, ma non basta. Finisce 1-1 e una parte del pubblico del Maradona fischia gli azzurri.

(Gli azzurri salutano il pubblico a fine partita - foto Alessandra De Cristofaro)

I TIFOSI DEL GENOA RICORDANO CIRO ESPOSITO - Cori in memoria di Ciro Esposito dai tifosi genoani presenti nel settore ospiti del Maradona. Il bel gesto in ricordo del tifoso napoletano ucciso a Roma nel 2014 è stato accolto dagli applausi del resto dello stadio.