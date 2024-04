Napoli, le ultime di giornata: personalizzato per tre a Castel Volturno, designato l'arbitro per il Frosinone

Dopo il successo di Monza che ha riacceso le speranze per un finale di stagione di livello, il Napoli prepara la sfida interna contro il Frosinone, in programma domenica prossima al Maradona con calcio d'inizio alle ore 12.30.

Nella seduta del mercoledì ben tre giocatori hanno svolto allenamento personalizzato: Olivera, infatti, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra, mentre Juan Jesus e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in palestra.

Intanto è stata designata anche la sestina arbitrale che sarà di scena al Maradona. A dirigere il match sarà l'arbitro Fabbri di Ravenna. Gli assistenti saranno Rossi e Moro. Quarto uomo Santoro. Al Var ci sarà Serra in coppia con Irrati.

L'ultimo precedente del fischietto romagnolo con gli azzurri risale al settembre scorso, in occasione del pareggio per 2-2 in casa del Genoa.