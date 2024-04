Napoli, l'allarme di Calzona: "Non abbiamo la percezione del pericolo e questo è grave"

"Dobbiamo diventare più solidi. Prendiamo sempre gol. Non abbiamo la percezione del pericolo e questo è grave. Bisogna provare a migliorare su questo aspetto da qui alla fine. Sono molto dispiaciuto perché mi aspettavo di vincere questa partita. Una battuta d'arresto così è chiaro che influisce sul morale". Così Francesco Calzona ha commentato Napoli-Frosinone in conferenza stampa al termine del match.

I FISCHI DEL PUBBLICO - "I calciatori, quando sono a questo livello, non possono aver paura delle pressioni. Anche oggi il pubblico è venuto numeroso, siamo noi che dobbiamo trascinare i tifosi. Se alla fine ti fischiano giustamente, bisogna incassare e portare a casa in silenzio".

L'OBIETTIVO EUROPA - "Dobbiamo crederci assolutamente. La matematica non ci condanna per nessun traguardo. Però non possiamo continuare a prendere due gol a partita. Dobbiamo avere gli stimoli per raggiungere gli obiettivi. Questo vale per qualsiasi lavoratore".

LA MANCANZA DI SOLIDITA' - "Avevo chiesto alla squadra la gestione della palla, di non correre troppo ma di far correre il pallone perché oggi faceva caldo e loro, essendo più giovani, avevano più benzina di noi. Noi in questo momento non siamo capaci di fare nemmeno densità in maniera ordinata. Fin quando non troveremo solidità, sarà difficile. Alla fine del primo tempo avevo detto alla squadra che continuando a giocare così, questa partita non l'avremmo vinta".