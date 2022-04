Napoli, Koulibaly non si arrende: "Non dobbiamo smettere di crederci. Forza!"

Nonostante la pesante sconfitta interna contro la Fiorentina, Kalidou Koulibaly prova a guardare subito avanti. Il difensore del Napoli ha provato a scuotere sui social l'ambiente dalla cocente delusione per il ko contro i viola, invitando tutti a non mollare e a credere ancora nello scudetto.

"Non dobbiamo smettere di crederci. Forza!", ha scritto su Twitter l'azzurro nel post partita.

Nous ne devons pas cesser de croire. Allez !



We must never stop believing. Come on, let's go!



