Mazzarri: "Penso solo al match con la Fiorentina, non al mercato. Rivincita di Pechino? Fu una finale particolare"

"Penso solo alla partita con la Fiorentina, non penso al mercato. Se togliamo la partita di Torino, dove abbiamo giocato proprio male, negli altri match la squadra ha fatto bene, non raccogliendo sempre quanto fatto in campo. La vittoria con la Salernitana ci darà un po' di morale". Così Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa a Riad la sfida di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina.

Gli infortunati e le scelte di formazione

"Cajuste e Zielinski dovrebbero farcela, li valuteremo nell'ultimo allenamento. Demme, invece, credo sarà difficilmente a disposizione. Ha riportato uno stiramento al gemello, lo valuteremo. La formazione la decideremo domani. Simeone è in lizza per una maglia. Lo vedrete domani. Cambio di modulo? Quello che ho pensato lo tengo per me. Lasciatemi il tempo di valutare. E' vero che abbiamo lavorato anche su cose diverse da fare a partita in corso. Ma credo che resteremo con lo stesso assetto con il quale abbiamo giocato nelle ultime partite".

L'avversario

"La vittoria della Fiorentina in campionato al Maradona? Cercheremo di fare qualcosa di diverso per ovviare ad alcune situazioni che ho visto in quella partita".

La finale di Pechino contro la Juve

"La rivincita di Pechino per me? Ci vorrebbe. Non mi piace parlare del passato, sono passati tanti anni, diciamo che quella fu una finale particolare".

La nuova formula della Supercoppa

"Nuova formula della Supercoppa? Non la commento, chiedete a chi di dovere il perchè della scelta di passare da due a quattro squadre".

Simeone: "In questo momento serve tanta umiltà e spirito di squadra"

Accanto a Walter Mazzarri, in conferenza stampa, ha parlato anche Giovanni Simeone: "Sarà una partita molto difficile, la Fiorentina gioca bene a calcio. Dobbiamo togliergli la possibilità di gestire il pallone. In questo momento c'è bisogno di tanta umiltà e tanto spirito di squadra. Il ritiro? Può essere anche un buon modo per tornare a stare insieme e capire che siamo tutti nella stessa barca. Giocare con Kvaratskhelia più vicino? Io mi adatto a tutto".