Dove vedere la Supercoppa Italiana in tv: canale e orario di Napoli-Fiorentina

Sarà un'edizione storica, quella della Supercoppa Italiana 2024. Per la prima volta, infatti, il trofeo sarà assegnato attraverso le final four in programma a Riad, in Arabia Saudita, dal 18 al 22 gennaio. I match saranno tutti visibili sulle reti Mediaset.

Si comincia giovedì 18 gennaio alle ore 20.00 con Napoli-Fiorentina, che sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Massimo Paganin.

Prepartita e post partita sempre su Italia 1, condotto da Monica Bertini, con Sandro Sabatini, Stefano Sorrentino, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

L'altra semifinale tra Inter e Lazio, in programma venerdì 19 gennaio, e la finalissima, in programma lunedì 22, saranno trasmesse, invece, in diretta su Canale 5.