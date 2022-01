Il Napoli va fuori dalla Coppa Italia: la Fiorentina passa al Maradona

Il Napoli saluta subito la Coppa Italia. Gli azzurri cadono al Maradona per 5-2 contro la Fiorentina al termine di una gara durata 120 minuti, tra emozioni e continui ribaltamenti di fronte. Non basta l'ennesimo gol capolavoro di Dries Mertens ed il gran cuore degli uomini di Spalletti. A lasciare perplessi sono anche alcune decisioni dell'arbitro Ayroldi, non in grande serata.

Spalletti lancia Tuanzebe dall'inizio

La principale novità nel Napoli é l'esordio dal primo minuto del neo-acquisto Axel Tuanzebe. Spalletti si affida al centrale difensivo inglese al fianco di Rrahmani, con Juan Jesus che parte inizialmente dalla panchina. Per il resto scelte confermate rispetto al match contro la Sampdoria, con Politano che torna titolare al posto dell'infortunato Insigne. Panchina per i rientranti Meret, Malcuit e Lozano, al pari di Fabian Ruiz. Terza gara di fila da titolare per Ghoulam.

Il match

Il Napoli inizia bene, ma il primo vero squillo del match è quello di Vlahovic al 12', che impegna Ospina pronto a deviare in angolo sul tiro secco del centravanti viola. Al minuto 17, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Milenkovic di testa scheggia la traversa. Al 39esimo sgroppata personale di Politano sulla destra, ma la conclusione si perde abbondantemente alla destra di Dragowski. Al 41esimo Fiorentina in vantaggio: Vlaovich supera Tuanzebe e fredda Ospina. Al 43esimo immediato pareggio di Mertens, che batte Dragowski con uno splendido pallonetto in area dopo un importante recupero palla di Lobotka sulla trequarti. Nel recupero Dragowski atterra Elmas lanciato a rete, dopo un retropassaggio di Milenkovic. Ayroldi non ha dubbi e sventola il rosso all'estremo difensore dei toscani. Duncan fa posto a Terracciano.

Al rientro in campo tra gli azzurri c'è Meret al posto di Ospina. Al 49' ci prova Demme su cross di Ghoulam, ma viene anticipato in calcio d'angolo. Al 57esimo Biraghi riporta in vantaggio gli ospiti, raccogliendo una respinta della barriera dopo un calcio di punizione da lui battuto. Al 63esimo dentro Fabian e Lozano per Demme e Politano. Al 69' Gonzalez fallisce la rete del 3-1. Al 72esimo fuori Vlahovic e dentro Piatek. Al 79' clamoroso palo interno di Lozano. Il messicano all'83esimo viene espulso dopo una review di Ayroldi, richiamato dal Var. Al 90' Spalletti getta nella mischia anche il giovane Cioffi. Nel recupero espulso anche Fabian Ruiz per doppia ammonizione. Al 95' cross di Malcuit e Petagna trova il pareggio. Si va ai supplementari. Al 97' Meret salva il risultato al termine di un'azione convulsa. Al 105esimo la Fiorentina torna in vantaggio con Venuti. Al 107' i viola siglano il poker con il nuovo arrivato Piatek. Il Napoli in 9 e stanco non può reggere contro lo strapotere fisico degli ospiti. Segna anche Maleh. Finisce 5-2.