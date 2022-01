Napoli-Fiorentina, le scelte ufficiali di Spalletti: Tuanzebe in campo dal primo minuto

Esordio da titolare con la maglia del Napoli per il neo-acquisto Axel Tuanzebe, che scenderà in campo dal primo minuto nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina. Spalletti si affida al centrale difensivo inglese al fianco di Rrahmani, con Juan Jesus che parte inizialmente dalla panchina.

Per il resto scelte confermate rispetto al match contro la Sampdoria, con Politano che torna titolare al posto dell'infortunato Insigne. Panchina per i rientranti Meret, Malcuit e Lozano, al pari di Fabian Ruiz. Terza gara di fila da titolare per Ghoulam.

Questo l'undici iniziale ufficiale del Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas, Petagna.