Supercoppa Italiana, il Napoli vola in finale: battuta la Fiorentina con Simeone e doppio Zerbin

Il Napoli batte a Riad la Fiorentina per 3-0 e si conquista un posto nella finalissima di Supercoppa Italiana che si giocherà lunedì sera, con calcio d'inizio sempre alle ore 20.00. Una bella serata per gli uomini di Mazzarri, che dopo il successo in extremis contro la Salernitana vivono un altro match sofferto, ma giocato con grande cuore e grinta. Di Lorenzo e compagni tengono duro e fanno sfogare i viola, per poi colpirli in contropiede come in occasione del gol di Simeone che sblocca il match dopo 22 minuti e quello di Zerbin che lo chiude definitivamente nel finale. Ora i partenopei attenderanno l'avversaria dall'altra semifinale, quella tra Inter e Lazio, in programma venerdì sera.

Le scelte degli allenatori

Walter Mazzarri, alle prese con più di qualche problema di formazione, per l'occasione cambia modulo, stavolta dall'inizio. Tra gli undici titolari non c'è Zielinski, tra quelli non al meglio dal punto di vista fisico, mentre è recuperato Cajuste. La squadra partenopea si schiera con un 3-4-2-1, con l'inserimento di Mazzocchi, pronto riscattare il brutto esordio contro il Torino, e la conferma di Simeone al centro dell'attacco. Italiano schiera la Fiorentina con il solito 4-2-3-1, con Ikonè, Bonaventura e Brekalo alle spalle dell’argentino Beltran.

Mazzarri sorprende Italiano. Simeone sblocca il match

Lo schieramento del Napoli sorprende la Fiorentina. Gli azzurri alternano un 3-4-2-1 in fase di possesso ad un 5-4-1 in fase di non possesso, con Politano e Kvaratskhelia impegnati in un grande lavoro difensivo. Gli uomini di Mazzarri abbassano notevolmente il loro baricentro e aspettano i viola, pronti a colpirli alle spalle in contropiede al momento giusto. E’ quanto accade al minuto 22, quando Kvaratskhelia trova Juan Jesus, che serve in profondità Simeone. Il ‘Cholito’ si invola verso la porta toscana e fredda Terracciano, portando in vantaggio i partenopei.

Al 28’ la Fiorentina pareggia con Beltran, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Bonaventura. Al 43’ gli uomini di Italiano hanno la grande chance di pareggiare. Contatto in area tra Ikonè e Mario Rui. L’arbitro La Penna concede il penalty. Dal dischetto va lo stesso Ikonè, che però calcia alto sopra la traversa, lasciando invariato il punteggio con il quale si va a riposo.

Zerbin l'eroe inatteso

La ripresa ripete il canovaccio dei primi 45 minuti. Il Napoli stringe i denti e prova a chiudere gli spazi alla squadra di Italiano. Il tecnico viola inserisce Nzola e Sottil per Ikonè e Brekalo. Mazzarri risponde al 72' con un triplo cambio: dentro Ostigard, Zielinski e Lindstrom, fuori Mario Rui, Politano e Kvaratskhelia. Poi nei minuti successivi il tecnico azzurro è costretto ad altri due cambi per problemi fisici. Prima va fuori Cajuste, sostituito da Gaetano. Poi Mazzocchi, rimpiazzato da Zerbin. E' proprio questa la svolta che decide definitivamente il match. L'esterno azzurro segna nel giro di tre minuti due gol: il primo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, finendo peraltro per colpire il palo con la testa. Il secondo, di rientro da bordocampo dopo essere stato soccorso dai sanitari proprio per la botta al capo precedente. La rete del 3-0, in particolare, è esaltante, con il recupero palla su Duncan e la volata verso la porta toscana, con un tiro perfetto a battere Terracciano.

Zerbin eletto uomo del match

Alessio Zerbin si è aggiudicato il premio Ea Sports Fc Man Of The Match di Napoli-Fiorentina. Il numero 23 azzurro è stato premiato sul campo dell’Al Awwal Park di Riyadh dall’amministratore delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo.

Zerbin è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema "Hawk-Eye".