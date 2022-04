Il Napoli cade ancora al Maradona: la Fiorentina si conferma bestia nera degli azzurri

Il Napoli si gioca un bel po' di chance scudetto cadendo al Maradona per 3-2 contro la Fiorentina, vera e propria bestia nera degli azzurri. Gli uomini di Italiano hanno la meglio soprattutto dal punto di vista fisico su quelli di Spalletti, che risentono pesantemente della mancanza di Anguissa in mezzo al campo. Un brutto ko per i partenopei, che ancora una volta devono alzare bandiera bianca davanti al pubblico amico.

Le scelte degli allenatori

Complice l'assenza di Anguissa, Spalletti ripropone il 4-2-3-1 con Zielinski alle spalle di Osimhen e Fabian Ruiz accanto a Lobotka. In difesa c'è Rrahmani. Italiano sceglie Saponara a completare il terzetto d'attacco con Gonzalez e Cabral, preferito a Piatek.

La partita

Il Napoli parte subito forte. Al 9' Insigne prova a beffare Terracciano in uscita con un pallonetto, ma il pallone finisce alto. Al 13' gol annullato ad Osimhen per fuorigioco. Al 16' primo squillo della Fiorentina con Biraghi, ma Ospina devia in angolo. Al 29' gli ospiti vanno in vantaggio con Gonzalez, che a centro area batte Ospina con un tiro che si infila sotto la traversa. Al 33' ci prova subito Mario Rui, ma conclude male l'azione.

Nella ripresa Spalletti inserisce subito Lozano al posto di uno spento Politano. Al 48' Zanoli imbecca Osimhen, ma il nigeriano calcia sull'esterno della rete. Al 55' dentro Mertens e fuori Fabian Ruiz. Il belga trova subito il pareggio su assist di Osimhen, al termine di un'azione orchestrata da capitan Insigne. Al 65' la Fiorentina torna in vantaggio con il neo-entrato Ikone'. Al 68' gol annullato a Lozano per fuorigioco. Al 71' Cabral chiude i giochi siglando il 3-1 in contropiede. All'83 Osimhen accorcia le distanze. All'85 tra i viola entra Callejon, accolto dagli applausi del Maradona. Al Napoli non riesce il forcing finale. La Fiorentina passa al Maradona per 3-2.