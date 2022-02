Napoli Femminile, scontro diretto in vista col Verona. La società: "Ingresso gratuito al Piccolo"

Impegni di Coppa e campionato fermo. Per il Napoli Femminile sono state due settimane senza appuntamenti ufficiali: la squadra del duo Roberto Castorina e Giulia Domenichetti lavora in vista della prossima chiamata. La Serie A è pronta a riaprire le porte, il match in agenda prevederà lo scontro diretto tra le azzurre e il Verona. Allo Stadio Piccolo, sabato 26 febbraio alle ore 14.30, si giocherà il testa a testa tra la terzultima e l'ultima in graduatoria.

Dopo il blitz sul campo della Fiorentina, le partenopee sono disposte a confermarsi tra le mura amiche e conquistare un bottino utile in ottica salvezza. L'intenzione di Goldoni e compagne è quella di allontanarsi dalla zona calda. Di conseguenza, la società richiede l'apporto del pubblico: previsto l'ingresso gratuito all'impianto di Cercola. Così il club ha comunicato l'iniziativa attraverso i canali di riferimento:

"Ingresso gratuito per la gara Napoli Femminile-Verona in programma sabato 26 febbraio alle ore 14.30 al “Piccolo” di Cercola. Il club azzurro ha deciso di riproporre l’iniziativa che ha già avuto grande successo contro la Roma e di incentivare una ulteriore presenza di pubblico in occasione di questo match - determinante per la corsa salvezza - per il quale sarà possibile riempire lo stadio fino al 75% della sua capienza. Non è necessaria prenotazione: l'ingresso sarà consentito - in ordine di arrivo - fino al raggiungimento della capienza consentita".