Il Napoli Femminile annuncia il tesseramento di Nozzi: "Per me si tratta di una grande opportunità"

Nuovo arrivo in casa Napoli Femminile. Il club azzurro, con una nota ufficiale, ha dato il benvenuto a Melissa Nozzi. La calciatrice classe 1997 va a rinforzare il reparto arretrato di mister Lipoff. Reduce dalla parentesi col San Marino, la venticinquenne sarà nel roster azzurro:

"Melissa Nozzi è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Nata il 14 gennaio del 1997 ad Agnone, Nozzi è un difensore centrale proveniente dal San Marino, club con il quale ha militato nelle ultime due stagioni. Vanta 26 apparizioni in Serie A ripartite tra le 12 con il San Marino e le 14 con il Chieti nel 2016/2017. Per lei anche esperienze a Pescara e Bologna tra il 2017 ed il 2020".

"Per me si tratta di una grande opportunità - spiega Nozzi - e sono determinata a giocarmela al meglio. Napoli è una piazza importante che merita di essere onorata. Sono certa che la società saprà allestire una squadra importante perché i dirigenti mi hanno trasmesso grande entusiasmo ed io mi sento già coinvolta in questo nuovo progetto".