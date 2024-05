Napoli Femminile atteso dal doppio confronto playoff/playout, l'avversaria sarà la Ternana: il programma e il regolamento

La regular season del Napoli Femminile è terminata con una sconfitta nel derby con il Pomigliano, ma il futuro è ancora in bilico. La salvezza per la squadra di Biagio Seno passerà dal doppio confronto con la seconda classificata della Serie B. Sarà la Ternana l’avversaria nella gara playoff/playout: l’andata si giocherà a Terni mercoledì 22 maggio e il ritorno allo stadio Piccolo di Cercola domenica 26 maggio.

La formazione umbra, con i sei punti conquistati nelle ultime due giornate, ha superato il Parma in volata e si è assicurata la possibilità di giocarsi lo spareggio con le partenopee. La società che, al termine della partita di ritorno, avrà segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite acquisirà il titolo a partecipare alla Serie A 2023/24. In caso di parità nelle reti complessive, le squadre disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Tantissime le vecchie conoscenze in casa Ternana: Sara Tui, Pirone, Tasselli, Di Criscio, Capitanelli e Porcarelli affronteranno il club azzurro da ex. Il Napoli, dopo una stagione complicata e scongiurato il pericolo della retrocessione diretta una settimana fa, darà il via ai lavori per arrivare pronto alle due sfide in programma. Salvaguardare un posto nella massima competizione italiana è l’obiettivo della brigata di Seno.