Napoli Femminile - Annunciati due tecnici alla guida della Prima Squadra

È arrivato l'annuncio ufficiale da parte del Napoli Femminile. Dopo la separazione da Alessandro Pistolesi, comunicata nelle scorse ore con una nota ufficiale, la società azzurra ha deciso di affidare la panchina a due nuovi volti. Trattasi di Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, scelti dal direttore generale Marco Zwingauer. L'avvicendamento, appoggiato dall'intero sodalizio e dal Consiglio di Amministrazione, vedrà alla guida i due ex condottieri della Florentia:

"Giulia Domenichetti e Roberto Castorina alla guida tecnica del Napoli Femminile: hanno diretto oggi, sotto la pioggia, il loro primo allenamento. Il nuovo corso del club azzurro, fortemente voluto dal Consiglio di Amministrazione del NF, riparte dunque dalla coppia di allenatori che lo scorso anno erano in forza alla Florentia. La scelta del direttore generale Marco Zwingauer è ricaduta su due profili di assoluto spessore che vantano già esperienze importanti nel femminile".

Domenichetti può contare sulla sua grande esperienza nell'ambito calcistico in quanto ex "calciatrice della Nazionale, sia di calcio a 11 (87 presenze con tre partecipazioni agli Europei) che di Futsal, ed ha giocato 13 stagioni in A per poi concludere la carriera con la Florentia, società con la quale ha iniziato la nuova avventura in panchina guidando la prima squadra nella passata stagione in massima serie".

Curriculum importante anche per Castorina. Il nativo di Genova, classe 1976, ha "esordito da calciatore in A con il Genoa (108 apparizioni tra i professionisti), la scorsa stagione ha guidato la Primavera della Florentia alla final four per l’assegnazione dello scudetto". Il mister ha inoltre guidato le formazioni di Pontassieve, Signa e Grassina. Entrambi saranno coadiuvati "dal preparatore atletico Giuseppe Migliucci, “promosso” dalla formazione Primavera e dai confermati Carmelo Roselli, preparatore dei portieri, e Laura Brambilla, match analyst".