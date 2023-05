Napoli Femminile, la promozione va conquistata a Tavagnacco: tutto il gruppo convocato per la trasferta in Friuli

Una Serie A sfiorata soltanto nel weekend precedente, il destino è ancora tra le mani della squadra di Biagio Seno all'ultima chiamata del campionato. Il Napoli Femminile, al vertice della classifica della categoria cadetta, è vicina al traguardo promozione. Un solo punto di vantaggio sull'inseguitrice Lazio e una trasferta alla portata, ma non da sottovalutare. Il gruppo azzurro scenderà in campo domenica 28 maggio, alle ore 15.00, sul terreno di gioco del retrocesso Tavagnacco. Un successo per le partenopee, reduci dal pareggio casalingo con il Cittadella, significherebbe vittoria matematica della competizione, senza guardare al risultato delle biancocelesti, impegnate nella gara interna contro l'Arezzo. Sono 24 le calciatrici convocate dal tecnico, anche le infortunate seguiranno le compagne per dare l'ennesimo segnale di compattezza del gruppo.

Lucia Strisciuglio ha così presentato il match: "Vincere a Tavagnacco significa prendere questi tre punti e conquistare questo campionato che è stato lungo, sofferto ed esaltante. Sappiamo che c'è bisogno di tutto il gruppo perché è la vera forza di questa squadra. Purtroppo sono stata sfortunata per gli infortuni, come anche Toomey. Abbiamo deciso, grazie anche alla società, di partire assieme alla squadra per sostenerla e vincere questo campionato. Con me e Toomey ci saranno anche Repetti e Botta, le ragazze della Primavera aggregate. Ci siamo sentiti una famiglia grazie a queste ragazze e allo staff, sono riusciti ad integrarci nonostante l'essere lontane gli infortuni e gli interventi. Siamo sempre state accanto alle nostre compagne per sostenerle durante gli allenamenti, pensando ai nostri recuperi".