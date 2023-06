Napoli Femminile, il presidente Maiello: "Fieri dell'impresa compiuta. Siamo determinati a ripartire nel migliore dei modi"

Una settima fa la gioia di ritrovare la Serie A. Il Napoli Femminile ha archiviato i primi giorni distante dagli impegni ufficiali ma è già al lavoro per programmare la prossima stagione sportiva. Parola del presidente Alessandro Maiello che, sette giorni dopo aver tagliato il traguardo promozione, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Abbiamo compiuto un’impresa della quale andiamo particolarmente fieri come club perché ogni componente ha dato il suo contributo e siamo arrivati a centrare un obiettivo tutt’altro che facile”. Giovedì la società sarà premiata in Comune dall’assessore allo sport Ferrante con una cerimonia ufficiale. Patron Maiello prosegue: “Siamo assolutamente sereni perché alle spalle abbiamo la forza dei nostri soci ed anche l’esperienza pregressa che ci aiuterà a non commettere gli errori del passato. Come di consueto, questo periodo è pieno di rumors ai quali però attribuiamo un peso molto relativo perché dal nostro punto di vista non ci deve essere alcun timore nell’affrontare questa nuova sfida da parte di chi è stato protagonista di questa splendida cavalcata. Siamo determinati a ripartire nel migliore dei modi, lo faremo con i tempi giusti ed investimenti mirati per consolidare la nostra realtà in un panorama affascinante quale quello della Serie A”.