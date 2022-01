Napoli Femminile, brutto infortunio per Popadinova: stop di circa due mesi per la bulgara

Un brutto infortunio che terrà Evdokia Popadinova lontana dai campi per un po' di tempo. L'attaccante del Napoli Femminile, uscita anzitempo dalla sfida contro la Roma, è stata sottoposta agli esami strumentali per valutare l'entità del problema fisico. E la diagnosi è stata dura: la calciatrice bulgara ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale e al menisco del ginocchio destro. Nei prossimi giorni è previsto l'operazione in artoscopia: il recupero è stimato tra le sei e le otto settimane. Dunque, circa due mesi d'indisponibilità per la venticinquenne. Di seguito, la comunicazione del sodalizio partenopeo:

"Il Napoli Femminile rende noto che - in occasione del match con la Roma - Evdokia Popadinova ha riportato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale e una lesione a “manico di secchio” del menisco mediale del ginocchio destro. Di conseguenza, nei prossimi giorni la calciatrice bulgara, grazie al fattivo interessamento del Professor Carlo Ruosi - responsabile della consulta sanitaria del club -, sarà sottoposta ad intervento chirurgico in artoscopia da parte del Professor Antonello Vallario per la rimozione del menisco. I tempi di recupero saranno stabiliti dopo l’intervento ma dovrebbero aggirarsi tre le sei e le otto settimane".