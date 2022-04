Napoli Femminile, Pinna: "Con la Lazio saremo più cariche e determinate"

Quattro gare al termine della stagione sportiva, il Napoli Femminile è chiamato ad agguantare l'obiettivo salvezza. Un traguardo da raggiungere quanto prima per evitare spiacevoli sorprese. Per agganciare la meta, però, servirà un rush conclusivo di spessore per allontanarsi dalla zona calda. Dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e Sampdoria, le azzurre di Giulia Domenichetti e Roberto Castorina affronteranno la Lazio allo Stadio Piccolo di Cercola. Un appuntamento fondamentale per le sorti delle partenopee che ospiteranno la penultima della classe tra le mura amiche.

L'eventuale sconfitta condannerebbe le capitoline alla retrocessione: dunque, sul suolo campano andrà in scena un confronto fondamentali per i destini delle due formazioni. Il successo proietterebbe il Napoli tra le dirette concorrenti, le ospiti cercheranno di alimentare quella flebile speranza per quanto riguarda la permanenza nella categoria. Alla vigilia della partita, la calciatrice Romina Pinna è intervenuta ai microfoni del club. Ecco quanto riportato:

"Approcceremo la partita in modo diverso da come abbiamo fatto a Genova perché siamo più cariche e determinate che mai nel voler portare a casa tre punti in un match determinante. Dovremo avere l’atteggiamento giusto sin dall’inizio anche perché ormai mancano solo quattro partite e quindi i margini di errore sono ridotti al minimo. Non sarà facile perché questo campionato propone sempre sfide equilibrate ma proprio per questo motivo sono fiduciosa perché - con la dovuta determinazione - potremmo anche inanellare un bel filotto di risultati da qui alla fine e centrare l’obiettivo salvezza".