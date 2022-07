Napoli Femminile, Oliva si veste d'azzurro: "Sono felice di questo trasferimento, ho accettato con entusiasmo"

Un nuovo innesto nella truppa di mister Lipoff. Il Napoli Femminile, dopo l'acquisto di Melissa Nozzi, ha fatto registrare un altro arrivo in gruppo. Si tratta di Eleonora Oliva, laterale reduce dall'avventura con l'Hellas Verona: "Nata a Lavagna in Liguria l’8 agosto del 1998, Eleonora Oliva è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Terzino destro di spinta e grinta, Oliva vestirà la maglia azzurra dopo aver indossato quella dell’Hellas Verona nelle ultime due stagioni collezionando 25 presenze in Serie A (14 nella passata stagione). Cresciuta nel Genoa, Oliva si è poi affermata nel Cesena prima di approdare a Verona e sbarcare adesso a Napoli".

Queste le prime dichiarazioni: "Sono molto felice di questo trasferimento, non appena mi è stato prospettato ho accettato con entusiasmo anche perché molte calciatrici che conosco hanno giocato a Napoli e si sono trovate molto bene. Farò il massimo per ripagare la fiducia della società e centrare gli obiettivi che il club si è prefissato. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura".