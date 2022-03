Napoli Femminile, settimana di avvicinamento alla sfida con la Juventus: due iniziative del club, match visibile in 119 Paesi

Il campionato di Serie A Femminile è pronto a riaprire i battenti. Dopo la pausa dello scorso weekend per gli impegni di Coppa Italia, il principale torneo è prossimo al rush finale. Il Napoli della coppia Giulia Domenichetti e Roberto Castorina si appresta a vivere la settimana di avvicinamento alla grande sfida con la Juventus. Le azzurre, reduci dall'importantissimo pareggio contro il Milan in trasferta, accoglieranno le bianconere - al vertice della graduatoria - allo Stadio Piccolo di Cercola. La società, con alcune note ufficiali, ha avanzato una serie di iniziative interessanti.

Ci sarà la possibilità "dell'ingresso gratuito per la gara Napoli Femminile-Juventus in programma sabato 19 marzo alle ore 12.30 al "Piccolo" di Cercola. Il club azzurro - visto il successo di questa iniziativa negli ultimi match - continua a voler incentivare una ulteriore presenza di pubblico, il cui accesso è consentito fino al 75% della capienza dell'impianto. Non è necessaria prenotazione: l'ingresso sarà consentito - in ordine di arrivo - fino al raggiungimento della capienza consentita".

Il club, inoltre, ha diramato l'invito a "tutte le tesserate delle squadre femminili che prendono parte ai campionati regionali e provinciali FIGC (calcio a 11 e calcio a 5) e tutte le tesserate delle scuole calcio affiliate alla FIGC ad assistere alla prossima gara interna del Napoli Femminile, in programma sabato 19 marzo alle 12.30 allo stadio Piccolo di Cercola. Il match con la Juventus rappresenta una occasione unica per ammirare dal vivo le gesta di alcune tra le calciatrici più importanti del panorama nazionale ed internazionale ma anche per sostenere le azzurre che sono in lotta per la permanenza in Serie A. "Tifando si impara" perché dallo stadio si possono scorgere i dettagli di quei gesti tecnici che ciascuna calciatrice - più o meno giovane - cerca ogni giorno di replicare. Un modo per alimentare la passione per il calcio e per il Napoli Femminile".

Saranno ben 119 i Paesi che trasmetteranno la sfida tra le azzurre e le bianconere, il testa a testa sarà visibile in quattro continenti (Europa, Africa, Oceania e America). Il match è stato selezionato "tra le 3 della sesta giornata di ritorno di Serie A Femminile TimVision scelte dal broadcaster che irradia il campionato per la distribuzione internazionale".