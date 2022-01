Napoli Femminile, scambio Imprezzabile-Errico con l'Hellas Verona

Due squadre in lotta per la salvezza e in una situazione di classifica piuttosto complicata. Il Napoli Femminile del duo Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, terzultimo nella graduatoria di Serie A, ha chiuso una trattativa di mercato con l'Hellas Verona, ultimo e con un solo punto conquistato in undici partite disputate. Le azzurre si sono mosse in entrata e si sono assicurate le prestazioni di Emma Errica: alle gialloblù, invece, è andato il cartellino di Francesca Imprezzabile. Ceduta anche Melanie Kuenrath al San Marino: "Il Napoli Femminile rende noto di aver perfezionato con il Verona lo scambio tra Emma Errico, vecchia conoscenza dell’ambiente azzurro, e Francesca Imprezzabile, che dunque si trasferirà all’Hellas. Con Errico il centrocampo avrà una ulteriore pedina dotata di grinta e determinazione. Intanto, al San Marino è stata trasferita Melanie Kuenrath".