Napoli Femminile, Goldoni: "Vogliamo restare aggrappate al treno salvezza"

Ventesima giornata del campionato di Serie A Femminile, per il Napoli del duo Giulia Domenichetti-Roberto Castorina c'è la trasferta sul campo del Sassuolo in programma. Le azzurre, reduci da tre sconfitte consecutive, devono vincere per alimentare le speranze salvezza. Allo Stadio Ricci, domani alle ore 14.30, andrà in scena il confronto con la quarta della classe. La brigata campana dovrà fare a meno di Deppy e Popadinova, ancora ai box: saranno ventuno le interpreti a disposizione del team partenopeo.

Eleonora Goldoni, intervenuta alla vigilia dell'impegno sul suolo emiliano, ha dichiarato: "Dobbiamo mettere in pratica quanto abbiamo studiato in questi giorni. Conosciamo il valore dell’avversaria che staziona nei piani alti della classica ma abbiamo lavorato bene e sentiamo forte la responsabilità di centrare la permenanenza in Serie A. Questa pressione però deve essere una molla positiva e ci deve spingere a mettere in campo quella grinta necessaria per invertire il trend negativo delle ultime tre giornate. Vogliamo restare agganciate al treno salvezza per poi giocarci tutto negli ultimi 180 minuti".