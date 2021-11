Napoli Femminile, Goldoni e Di Marino in coro: "Il capitano è la squadra"

Una sterzata decisa al proprio percorso. Con la vittoria archiviata contro la Lazio, nello scontro salvezza in terra capitolina, il Napoli Femminile di Alessandro Pistolesi guarda ai prossimi impegni con maggiore fiducia e tranquillità. Ritrovata la serenità all'interno dello spogliatoio, la formazione azzurra è pronta ad affrontare il prossimo step col Sassuolo. Nel contempo, le rappresentanti del gruppo - Paola Di Marino ed Eleonora Goldoni - sono intervenute per mettere un freno alle polemiche attorno alla figura del capitano.

Non c'è un solo leader nell'organico, ma un gruppo compatto e coeso. Tutte unite alla ricerca dell'obiettivo comune. Lo spirito, l'abnegazione e la dedizione sono alla base della brigata partenopea, disposta a togliersi soddisfazioni lungo il tortuoso cammino. Attraverso i canali ufficiali, le ragazze del Napoli hanno annunciato - con un comunicato congiunto - che la decisione di affidare la fascia spetta alla squadra:

"Si può essere capitani in tanti modi, si può essere capitani con e senza la fascia. La squadra, invece, è una ed è composta da tutte le calciatrici che indossano questa maglia che va rappresentata al massimo e onorata. In campo e nello spogliatoio stiamo dando tutte il massimo, noi due proviamo ad essere un esempio e lo facciamo insieme. Un gruppo unito, un’anima sola: il capitano è la squadra, non siamo noi".