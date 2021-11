Napoli Femminile - Esonerato il tecnico Alessandro Pistolesi

Decisione drastica in casa Napoli Femminile. Il sodalizio partenopeo, terzultimo in classifica dopo nove partite disputate, ha deciso di sollevare Alessandro Pistolesi dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Soltanto sette punti conquistati dalla formazione azzurra, frutto di due vittorie e un pareggio. Ben sei le sconfitte rimediate, ultima - in ordine cronologico - quella interna contro il Sassuolo che ha vanificato la prova sfoderata contro la Lazio la settimana precedente. Di seguito, il comunicato della società partenopea:

"Il Napoli Femminile rende noto di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Alessandro Pistolesi, cui va il sentito ringraziamento del club per il lavoro svolto in questi undici mesi sulla panchina azzurra. Il nome dei nuovi tecnici che guideranno il Napoli Femminile nel prosieguo della stagione saranno resi noti nelle prossime ore".