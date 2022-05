Il Napoli Femminile è chiamato al test Empoli: 21 le azzurre convocate. Garnier: "Per me sarà una partita speciale"

Trasferta su suolo toscano per il Napoli del duo Giulia Domenichetti e Roberto Castorina. La formazione azzurra, reduce dal pareggio sul campo del Sassuolo e attesa dal test Empoli, è chiamata a ritrovare il successo per alimentare l'obiettivo salvezza. La distanza dalla permanenza nella categoria è di due lunghezze e nel prossimo turno spicca lo scontro diretto tra Pomigliano e Fiorentina. Un'opportunità da non lasciarsi scappare per Goldoni e compagne che affronteranno una compagine già salva. Saranno 21 le calciatrici a disposizione del Napoli per la trasferta: assenti per diversi motivi Deppy, Popadinova, Baldi e Acuti. sono state aggregate le giovani Caputo, Gallo e Penna.

Emily Garnier, alla vigilia della sfida, è intervenuta ai microfoni del club: "Sarà una partita speciale per me, sarà bello rivedere tanti amici e riabbracciarli anche perché Empoli è stata la mia prima casa italiana. Per il Napoli Femminile è ovvio che si tratta di una sfida determinante perché da questa gara dipenderà quasi tutto, abbiamo lavorato con il giusto atteggiamento in queste due settimane e adesso il destino è nelle nostre mani per cui dobbiamo dimostrare di valere questa salvezza".