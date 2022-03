Napoli Femminile, Domenichetti: "Match con la Juventus molto sentito, dobbiamo essere brave. Assenze? Ecco chi mancherà"

Un confronto sempre affascinante, diverso dagli altri. Il Napoli Femminile si appresta a vivere la sfida casalinga contro la Juventus. Allo Stadio Piccolo di Cercola andrà in scena l'incontro tra le azzurre, a caccia di punti pesanti in ottica salvezza, e le bianconere, intenzionate a blindare il primato. Giulia Domenichetti, che guida il gruppo partenopeo assieme a Roberto Castorina, è intervenuta in conferenza stampa alla vigilia della sfida. Di seguito, quanto raccolto:

"La Juventus è un avversario particolare e, in generale quando arriva questo match, ogni piazza si mobilita per essere più partecipe. Qui c'è un potenziale emotivo molto spiccato e sta a noi saperlo indirizzare. Bianconere appagate? Chi lo pensa, si sbaglia di grosso. I valori sono ben chiari, la classifica parla. Dobbiamo pensare alla nostra prestazione, mettere quello che abbiamo e non perdere occasioni. Se riusciremo a mettere in difficoltà la Juventus, bisognerà portare a casa quello che si presenterà. Non possiamo permetterci di non sfruttare al massimo qualsiasi partita. Dobbiamo approfittare della scia positiva e continuare il nostro percorso, la quota salvezza si è alzata e quindi non possiamo lasciar nulla di intentato anche contro una rivale temibilissima. Assenze? Non ci saranno Charzinikolau, Popadinova, Sara Tui, Golob e Di Marino. La gara che ci ha dato qualcosa in più è stata quella di Firenze e lì siamo arrivate con tante assenze. Non ho dubbi sul fatto di essere brave a non far pesare chi non sarà del match".