Il Napoli Femminile torna in campo, Domenichetti: "Trovato un gruppo predisposto al lavoro. Empoli? Squadra forte"

Quattro sconfitte e una vittoria nelle ultime cinque partite disputate. Un andamento tutt'altro che esaltante per una squadra che punta alla permanenza nella massima categoria. La Serie A Femminile torna con un fitto programma nel weekend e archivia la lunga pausa. Il Napoli di Giulia Domenichetti e Roberto Castorina è chiamato a sovvertire il trend negativo per scalare la classifica. Sul percorso delle azzurre c'è l'Empoli, attualmente avanti con un punto in più e con la stessa ambizione stagionale.

A Cercola, domani alle ore 14.30, andrà in scena il confronto che sarà un vero e proprio spareggio salvezza. Le partenopee dovranno fare a meno di Soledad, fermata dal Giudice Sportivo per squalifica, e Deppy a causa di un infortunio. Domenichetti, alla vigilia del match, ha rilasciato brevi dichiarazioni ai microfoni del club:

“Abbiamo trovato un gruppo molto ben predisposto al lavoro che ci ha trasferito segnali di entusiasmo e di voglia di apprendere. Logico che anche noi aspettiamo questo esordio con trepidazione per capire quali risposte avremo dalle calciatrici al primo impegno ufficiale dopo tanti allenamenti. Dobbiamo mettere in campo coraggio e consapevolezza delle nostre capacità perché l’errore sarebbe quello di non provare a giocare come queste ragazze possono fare. L’Empoli è una squadra giovane e forte che sin qui ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato per via di qualche ingenuità, ma abbiamo studiato l’avversario nei particolari e speriamo di metterla in difficoltà. Forza Napoli? Sempre”.