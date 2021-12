Napoli Femminile, sfortuna al sorteggio di Coppa Italia: azzurre eliminate! Ecco chi ha guadagnato il pass per i quarti di finale

Sfortuna e poca meritocrazia. Un sorteggio ha decretato la qualificata del Girone B di Coppa Italia Femminile. Il gruppo, conclusosi dopo tre giornate con le protagoniste a pari merito, ha atteso il verdetto odierno per conoscere il nome della squadra che strappa il pass per i quarti di finale della competizione. Non sarà il Napoli del duo Giulia Domenichetti e Roberto Castorina a proseguire il percorso all'interno del torneo.

Le azzurre, che hanno conquistato due punti assieme a Empoli e Chievo, hanno avuto una sorte avversa nell'estrazione avvenuta questa mattina. Alle ore 11.30, presso la sede federale di Via Gregorio Allegri a Roma, è stato effettuato il sorteggio tra le partenopee, le toscane e le clivensi vista la situazione di assoluta parità al termine delle tre sfide di Coppa. Premiate le ragazze di Fabio Ulderici che accedono, dunque, alla fase successiva.

Per il Napoli, di conseguenza, arriva l'eliminazione anticipata. Goldoni e compagne, d'altra parte, dovranno proiettarsi esclusivamente al campionato per agguantare quanto prima la salvezza. Un traguardo complicato ma alla portata, la permanenza nella categoria dista attualmente cinque punti. Le campane, terzultime in classifica, alla ripresa saranno attese dalla trasferta proibitiva sul campo dell'Inter di Rita Guarino.