Napoli Femminile premiato in Comune per la vittoria del campionato di Serie B

Il Napoli Femminile ha ritrovato la Serie A dopo un solo anno nel torneo cadetto. Dopo un campionato difficile e con la rimonta sulla Lazio in vetta, la squadra ha conquistato la promozione nella massima categoria. Oggi il club è stato premiato in Comune per la vittoria della Serie B. Ad accogliere nella sala giunta di Palazzo San Giocomo il presidente azzurro, Alessandro Maiello, il presidente onorario Raffaele Carlino e la calciatrice Carminia Botta, sono stati l’assessore allo sport ed alle pari opportunità Emanuela Ferrante, Gennaro Esposito - presidente commissione sport del Comune di Napoli - e Sergio Colella, delegato allo sport della Città Metropolitana. Presente anche una rappresentanza delle giovanili.