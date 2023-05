Napoli Femminile, sfida clou con il Cittadella per blindare la vetta. Puglisi: "La consapevolezza è il nostro punto di forza"

Due giornate al termine del campionato di Serie B Femminile, minimo vantaggio in favore del Napoli dopo il sorpasso in vetta. La squadra di Biagio Seno, dopo aver conquistato il vertice della classifica, attende la terza forza della classe a Cercola. Il Cittadella, reduce dalla sconfitta interna contro la Ternana, è alla ricerca del riscatto in esterna. Per le azzurre però sarà match importante, con la prima inseguitrice Lazio impegnata sul complicato campo del Verona e che guarda interessata a ciò che accade allo Stadio Piccolo. La compagine partenopea dovrà fare a meno di Toomey e Strisciuglio, entrambe ai box. Sono ventuno le calciatrici convocate per la sfida di domani che rappresenta un passaggio chiave per la stagione delle azzurre.

La centrocampista Valentina Puglisi parla così a poche ore dalla partita: “Sono arrivata a gennaio e vedo maggiore consapevolezza nella squadra, questo si capisce dalle nove vittorie consecutive che abbiamo fatto. Credo sia questo il nostro punto di forza al momento, oltre alle questioni tecniche e tattiche. Cittadella? Arrivano da una sconfitta, ma questo non ci agevola perché saranno pronte e sul pezzo, non vorranno ripetere un nuovo ko visto che in questo campionato hanno perso pochissime partite. Dobbiamo essere brave a gestire e concentrarci solo su noi stesse, vogliamo conquistare i tre punti per raggiungere il nostro obiettivo. Contiamo sul grande supporto del nostro pubblico che non farà mancare il suo incitamento”. Prevista infatti una cornice importante al Piccolo di Cercola che, per l’occasione, si riempirà di bandiere azzurre.